Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şenocak, mesajında, 30 Ağustos'un Anadolu'yu vatan yapan en önemli zaferlerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşımızın en önemli halkasını oluşturan Büyük Zafer, her türlü yoksulluk ve yoksunluğa rağmen, milletimizin inanç değerlerinin ne kadar güçlü olduğunu ve bu inançla dünyaya meydan okuyup işgalcilere karşı yurduna sahip çıktığını göstermek bakımından son derece önemlidir. 30 Ağustos 1922'de, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman ordumuz ve milletimiz el ele vererek yurdumuzdan ve istiklalimizden asla vazgeçemeyeceğimizi bütün dünyaya ilan etmiştir. 30 Ağustos Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez demeden, 'millet' olmanın ancak uğrunda can vermeye değecek ortak değerlere sahip olmaktan geçtiğini, insanların yüce değerler etrafında tesis ettiği bir kardeşliğin ne kadar değerli olduğunu dosta düşmana en güzel şekilde kanıtlayan bir tarihi gündür."

30 Ağustos'un, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle kurulan Cumhuriyete giden yolda atılmış dev bir adım olduğunu vurgulayan Şenocak, "Bu ruha sahip çıktığımız, bu değerlere yaslandığımız sürece aşamayacağımız hiçbir engel, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Bugün de 30 Ağustos'tan aldığımız ruhla ve milletimizle el ele, Türkiyemizi başta savunma sanayi ve enerji olmak üzere her alanda küresel bir güç yapma hedefimize doğru, büyük bir azim, çaba ve kararlılıkla yürüyoruz. Kendi medeniyet değerlerimize tutunup birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi her türlü saldırıya, her çeşit iç ve dış komplolara karşı diri tutmanın heyecanıyla 'Birlikte Türkiye olmak', 'Birlikte büyük hedeflere yürümek' her zaman en büyük ilkemiz olacaktır." ifadelerine yer verdi.