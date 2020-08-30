Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen kutlama programı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Akbelen Mezarlığı'ndaki şehitlikte devam etti.

Şehit ailelerinin de katıldığı programda Vali Su ve beraberindeki protokol üyeleri burada okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, şehitler için dua etti ve şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.