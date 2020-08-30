Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile diğer yetkililer katıldı.

Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Daha sonra Kartal Asker Şehitliği ve Asri Mezarlık Polis Şehitliği ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali Günaydın ve il protokolü, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Günaydın, Kartal Asker Şehitliği ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitler ve vefat eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

Onlara çok şey borçlu olduklarını belirten Günaydın, "Bizlere bu cennet vatanı yurt olarak bırakanları asla unutmayacağız. Bunu hem kendimiz unutmayacağız hem de unutturmayacağız. Gelecek nesillere bunları anlatmak adına üzerimize düşen görevleri hepimizin yapması lazım." diye konuştu.

Tuğgeneral Adalı ise kendilerine bu mübarek vatanı hediye eden şehitlere şükranlarını sunarak "Allah mekanlarını peygamber mekanı etsin, ruhları şad olsun." dedi.