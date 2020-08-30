Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman , İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Ergen , Ak Parti İlçe Başkanı Resul Bulut ve kurum amirleri katıldı.

Bulanık Askerlik Şubesi Başkan Vekili Metin Karaman 'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından ilçe mezarlığında, 1994'te Ağrının Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK 'nın şehit ettiği öğretmen Sait Korkmaz, kabri başında anıldı.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur