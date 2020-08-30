Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Bulanık Hükümet Konağı önündeki tören çelenklerin sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Bulanık Askerlik Şubesi Başkan Vekili Metin Karaman'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından ilçe mezarlığında, 1994'te Ağrının Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK'nın şehit ettiği öğretmen Sait Korkmaz, kabri başında anıldı.
Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Ergen, Ak Parti İlçe Başkanı Resul Bulut ve kurum amirleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:25 - Kaynak: AA
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