Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Mezarlıkta devam eden törende, şehitler kabirleri başında anıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Bilmez, hurda toplarken çöpte buldukları Türk bayraklarını temizleyerek tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman kardeşleri de özel olarak törene davet etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit , alandaki vatandaşların bayramını kutladı.

Van , Hakkari , Bitlis ve Muş 'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı 'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur