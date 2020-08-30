Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Van Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, alandaki vatandaşların bayramını kutladı.
Vali Bilmez, hurda toplarken çöpte buldukları Türk bayraklarını temizleyerek tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman kardeşleri de özel olarak törene davet etti.
Tören boyunca yakından ilgilendiği Duman kardeşleri makam aracına alan Bilmez, valilik önündeki programın ardından beraberindekilerle Akköprü Mezarlığı'na geçti.
Mezarlıkta devam eden törende, şehitler kabirleri başında anıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Törene Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, vali yardımcıları, askeri erkan ve gaziler katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:50 - Kaynak: AA
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