Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Belediye bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla sona eren törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Özgül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş ve kurum amirleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:51 - Kaynak: AA
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