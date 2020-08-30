Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Giray, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından jandarma teğmen Mehmet Efe Sevil, 30 Ağustos'un önemini içeren bir konuşma yaptı, jandarma er Ali Erbay tarafından Zafer Bayramı temalı şiir okundu.

Törene, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş da katıldı.