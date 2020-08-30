Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Devrim Bulvarı'nda düzenlenen törende konuşan Denizci Teğmen Gökhan Akbağ, 30 Ağustos Zaferi'nin, zafere inanan, kendisine güvenen, askerine destek olan, özgürlüğe gönül vermiş ve bütün imkansızlıklara rağmen güçlü düşmanlarını yenen bir milletin destanı olduğunu belirtti.

Protokol üyeleri, daha sonra anıt arkasındaki şehitliğe karanfil bıraktı.