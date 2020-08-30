Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Törene AK Parti , CHP, İyi Parti milletvekilleri, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya , Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Berekat Aksoy ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur