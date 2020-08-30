Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan , 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin , Cumhuriyet Meydanı 'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sivas 'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur