Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Sivas'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki şehit mezarları ziyaret edildi.
Protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Törene, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:10 - Kaynak: AA
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