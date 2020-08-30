Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarza ve Develi ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Tomarza İlçesi Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Tomarza Kaymakamlığına vekalet eden Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Tomarza Cumhuriyet Savcısı Ömer Gündoğdu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, bazı daire amirleri ve siyasi parti temsilciler katıldı.
Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlik ziyareti yapıldı.
Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.
Develi'de tören düzenlendi
Develi ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Develi Kaymakamı Murat Duru, "Tarihi zaferlere dolu olan aziz milletimizin en önemli bayramlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:19 - Kaynak: AA
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