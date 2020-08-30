Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, Vali Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Gürel Özusta ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.
Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene bazı milletvekilleri, gaziler ve vatandaşlar da katıldı. Protokol, törenin ardından vatandaşların bayramını kutlayıp fotoğraf çektirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:25 - Kaynak: AA
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