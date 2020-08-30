Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Hekimhan ilçesinde düzenlenen törende ise Atatürk Anıtı'nda çelenk sunuldu. Törene Yazıhan Kaymakamı Bülent Şimşek , Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ve daire amirleri katıldı.

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