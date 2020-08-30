Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir, Hekimhan, Darende ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.
Doğanşehir ilçesindeki hükümet binası önünde düzenlenen törende Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven ve kurum amirlerinin katıldığı törenin ardından şehit mezarları ziyaret edildi.
Hekimhan ilçesinde düzenlenen törende ise Atatürk Anıtı'nda çelenk sunuldu. Törene Yazıhan Kaymakamı Bülent Şimşek, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ve daire amirleri katıldı.
Darende ilçesindeki törende hükümet binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelen sunuldu.
Törene İlçe Kaymakamı Malik Çalışır, İlçe Belediye Başkanı İsa Özkan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sayit Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:45 - Kaynak: AA
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