Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Özkan Demir ve Belediye Başkan Vekili Nuri Kılınç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Salgın kuralları çerçevesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Programa, Demir ile Kılınç'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, siyasi parti temsilcileri ve kurum kurum temsilcileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:47 - Kaynak: AA
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