Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Programa, Demir ile Kılınç'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, siyasi parti temsilcileri ve kurum kurum temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Meydanı 'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Özkan Demir ve Belediye Başkan Vekili Nuri Kılınç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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