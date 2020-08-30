Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Tokat'ın Turhal, Erbaa ve Yeşilyurt ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Ali Gökay ve Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk yaptı.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Kara, İlçe Emniyet Müdür Vekili Suat Akbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, Turhal Muharip Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Bozkurt, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Erbaa
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Mustafa Temiz, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve ilçe protokolü katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.
Programın Erbaa Şehitliğindeki bölümünde ise ilçe protokolü şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.
Yeşilyurt
Hükümet Konağı önünde düzenlenen programa Yeşilyurt Kaymakam Vekili Mehmet Furkan Taşkıran, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ve ilçe protokolü katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:47 - Kaynak: AA
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