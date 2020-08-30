Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Ankara'nın Kızılcahamam, Kahramankazan ve Beypazarı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.
Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından Kızılcahamam Belediyesi tarafından açılan fotoğraf sergisi ziyaret edildi. Daha sonra şehitlerin mezarlıkları ziyaret edilerek dua edildi.
Törene, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Delimehmet, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kahramankazan
Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen törene Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya, Garnizon Komutan Albay Saadettin Karakan, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Programda ortaokulu öğrencileri, günün anlamını belirten şiirler okudu.
Beypazarı
Beypazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan tebrikleri kabul etti.
Törenin ardından şehitliğe geçilerek Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:05 - Kaynak: AA
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