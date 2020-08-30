Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan tebrikleri kabul etti.

Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen törene Kaymakam Engin Aksakal , Belediye Başkanı Serhat Oğuz , Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya , Garnizon Komutan Albay Saadettin Karakan, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Kızılcahamam Belediyesi tarafından açılan fotoğraf sergisi ziyaret edildi. Daha sonra şehitlerin mezarlıkları ziyaret edilerek dua edildi.

Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı 'nda düzenlenen törende, Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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