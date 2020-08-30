Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Törene katılan protokol, şehitler için dua ederek şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Tarsus Şehitliğinde devam etti.

Tarsus ilçesinde ise Cumhuriyet Meydanı 'nda gerçekleştirilen törende İlçe Kaymakam Vekili Muhittin Pamuk , Garnizon Komutanı Şükrü Uzundağ ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan , Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vatandaşlar, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla süsledikleri evlerinden etkinliği takip ederek şarkılara eşlik etti.

Mersin Vali Yardımcısı Alperen Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Süleyman Yılmaz ve ilçe protokolünün katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu.

Gülnar , Mezitli ve Tarsus ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı 'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.,

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