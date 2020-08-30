Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Gülnar, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.,
Gülnar Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.
Mersin Vali Yardımcısı Alperen Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Süleyman Yılmaz ve ilçe protokolünün katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu.
Mezitli
Mezitli ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlandı.
Mezitli Belediyesi önünde başlayan etkinlikte, Türk bayraklarıyla süslenen otobüs ve arabalar konvoy oluşturdu.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konvoyun önünde yer alan otobüsten Mezitlilerin bayramını kutladı.
Tarhan, etkinlikte gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kutlamaları konvoy ile gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yaklaşık 15 kilometre boyunca şarkı ve marşlarla ilçenin sokaklarını gezerek bayram kutlaması yapan konvoy, Mezitli Belediyesi önünde son buldu.
Vatandaşlar, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla süsledikleri evlerinden etkinliği takip ederek şarkılara eşlik etti.
Tarsus
Tarsus ilçesinde ise Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İlçe Kaymakam Vekili Muhittin Pamuk, Garnizon Komutanı Şükrü Uzundağ ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Tarsus Şehitliğinde devam etti.
Törene katılan protokol, şehitler için dua ederek şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:05 - Kaynak: AA
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