Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Törene AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ile Haşim Teoman Sancar ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Törenin ardından şehitlikler ziyaret edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:10 - Kaynak: AA
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