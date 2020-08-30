Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Törene AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök , CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ile Haşim Teoman Sancar ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Denizli Valisi Ali Fuat Atik , 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan , Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

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