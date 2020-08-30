Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Öte yandan kent merkezinde CHP Kırşehir İl Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Akpınar , Çiçekdağı , Boztepe ve Akçakent ilçelerinde ise ilçe protokolünün katılımlarıyla çelenk sunumu yapıldı. Resmi törenlerin ardından, ilçe şehitlikleri ziyaret edildi.

Çelenk sunumunun ardından, protokol üyeleri Hacıpınar ve Cuma Mahallesi Şehitliklerini ziyaret etti.

Kırşehir 'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

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