Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
Kaman'da Atatürk Anıtı önünde başlayan törene Kaymakam Şükrü Özcan, Belediye Başkanı Necati Çolak, protokol üyeleri katıldı.
Çelenk sunumunun ardından, protokol üyeleri Hacıpınar ve Cuma Mahallesi Şehitliklerini ziyaret etti.
Mucur'da düzenlenen programda, Kaymakam Faruk Erdem, Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz'ın çelenk sunumunun ardından, ilçe şehitliği ziyaret edildi.
Akpınar, Çiçekdağı, Boztepe ve Akçakent ilçelerinde ise ilçe protokolünün katılımlarıyla çelenk sunumu yapıldı. Resmi törenlerin ardından, ilçe şehitlikleri ziyaret edildi.
CHP'den yürüyüş
Öte yandan kent merkezinde CHP Kırşehir İl Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Partililer, İl Başkanlığı önünde başlattıkları yürüyüşü Cacabey Meydanı'na kadar devam ettirdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan ve partililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:15 - Kaynak: AA
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