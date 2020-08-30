Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

CHP Kayseri İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Özer, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un cumhuriyet ve demokrasiye açılan bir kapı olduğunu söyledi.

1071 Malazgirt Zaferi ile kendilerine yurt olan bu toprakların 30 Ağustos zaferi ile ebediyen Türk yurdu olarak tescil edildiğini ve öyle kalacağını vurgulayan Özer, "Biz 98 yıl önce nasıl emperyalist güçleri ve onun yerli işbirlikçilerini başarısızlığa uğrattıysak bu milletin düşmanlarını, bu yurda göz koyanları yine başarısızlığa uğratacağız." dedi.

Tören, avukat Şerif Sümer Erol'un zeybek gösterisinin ardından sona erdi.