Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Bingöl ve Batman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.
Batman
Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajının okunduğu anma töreninin ardından tören son buldu.
Törene, Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:34 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika