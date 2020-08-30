Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Törene, Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Diyarbakır , Siirt , Elazığ , Bingöl ve Batman 'da 30 Ağustos Zafer Bayramı 'nın 98. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur