Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Törene Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş katıldı.
Daha sonra şehitlik ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar dua etti.
Protokol üyeleri, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.
Vali Yunus Sezer, şehitlikteki anı defterini imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:50 - Kaynak: AA
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