Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Daha sonra şehitlik ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar dua etti.

Kırıkkale 'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur