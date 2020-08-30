Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Vatandaşlar, Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla süsledikleri evlerinden etkinliği takip ederek şarkılara eşlik etti.

Gülnar , Mezitli ve Tarsus ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı 'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur