Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

Şanlıurfa'nın ilçelerinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Şanlıurfa'nın ilçelerinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Halfeti ilçesindeki kutlamalar, sosyal mesafe kurallarına uyularak Kent Meydanı Parkı'nda gerçekleştirildi. Kaymakam Selami Korkutata ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak tarafından Atatürk anıtına çelenklerin sunulduğu programda, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Benzer programlar kentin Siverek, Suruç, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde de düzenlendi.

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