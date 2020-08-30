Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Samsun ve ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kavak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığından Uzman Çavuş Ali Araç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Araç, "Bugün bağımsız bir devlet çıtası altında, özgürce yaşayan bireyler olarak hepimiz bu zafere, bu zaferi bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bu kutsal emaneti bugüne kadar güvenle, sadakatle ve onurla taşıyanlara çok şey burçluyuz." dedi.

Törene, Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı Vekili Ali Us, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Koyuncu, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

- Havza

Havza'da Mehmetçik Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na Kaymakam Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamı ile ilgili konuşma ile program sona erdi.

Törenin ardından ilçe mezarlığında şehitlik ziyareti gerçekleştirildi, şehitler için dua edildi.

Programa Havza Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kamu, kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Ladik

Ladik'te Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Uzman Çavuş Serhat Sırıklı günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Kaymakam Sedat Sezik, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Cumhuriyet Savcısı Yasin Eraslan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar, Emniyet Müdürü Vekili İlhan Güler, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

- Vezirköprü

Vezirköprü'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenklerin sunumuyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Jandarma Astsubay Çavuş Furkan Demirci, yaptığı konuşmada, "İlk günkü gurur ve heyecandan hiçbir şey kaybetmeden, aynı duygularla kutladığımız 30 Ağustos Zaferi'yle, Başkomutan Mustafa Kemal'in önderliğindeki yüce Türk ulusu emperyalist güçlerin çıkarcı ordularını anavatan topraklarından kesin olarak atarak, bizi özgürlük ve bağımsızlığımıza kavuşturmuştur." dedi.

Tören kapsamında Karlık Mezarlığı'nda bulunan şehit mezarları ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından protokol üyeleri ve katılımcılar şehit mezarlarına çiçek bırakıp dua etti.

Törene, Vezirköprü Kaymakam Vekili Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şafi Çakto, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.