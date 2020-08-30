Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

Bahçelievler'de bir grup vatandaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı açık alanda bir araya gelip bayrak sallayarak kutladı.

Bahçelievler'de bir grup vatandaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı açık alanda bir araya gelip bayrak sallayarak kutladı. Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Zafer'i anmak amacıyla bayraklarıyla dışarı çıkan vatandaşlar, marşlar ve Çanakkale türküsü eşliğinde bayramı kutladı. Bayram coşkusuna katılan çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu.

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