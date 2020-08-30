Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Lüleburgaz ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.
Törene, Kaymakam Salih Yüce, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Belediye Başkanı Murat Gerenli, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Serdar Osmancıkoğlu, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 16:11 - Kaynak: AA
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