Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar, Dinar ve Çay ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar ve Belediye Başkanı Ahmet Şahin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene, İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, İl Genel Meclis üyesi İbrahim Akkaya, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve daire müdürleri katıldı.
-Dinar
Dinar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Dinar Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlama programında Atatürk büstüne Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ve Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı tarafından çelenk sunuldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla program sona erdi.
Daha sonra şehit mezarları ziyaret edildi.
Çay
Çay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Çay ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Dörtyol Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından şehitliğine geçildi.
İlçe Merkez Camii İmam Hatipleri tarafından Kuran'ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından program sona erdi.
Törene, Kaymakam Mehmet Durgut, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Çakır, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Şahin ve daire müdürleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 16:29 - Kaynak: AA
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