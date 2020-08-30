Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ve Urla ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Ödemiş Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk konuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ardından konuşan Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Efekan Güleç, zaferin 98'inci yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Daha sonra Ödemiş Zungurlu Mezarlığı'nda şehit kabirleri ziyaret edildi.

Urla

Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yüzbaşı Murat Gerinlik'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasında "Asil Türk milleti, ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 98 yıl önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle eşsiz bir zafer kazanmıştır. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, vatandaşların Atatürk Anıtı'na karanfil bırakmasıyla sona erdi.