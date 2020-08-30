Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Afyonkarahisar'da, Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, saygı atışı yapıldı.
Törene, Afyonkarahisar Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:55 - Kaynak: AA
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