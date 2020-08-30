Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü dolayısıyla dış temsilcilikler kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü dolayısıyla dış temsilcilikler kutlama mesajı yayımladı

Türkiye'nin Atina, Berlin, Brüksel, Madrid, Paris, Prag, Roma ve Vatikan büyükelçileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü dolayısıyla dış temsilcilikler kutlama mesajı yayımladı, System.String[]

Türkiye'nin Atina, Berlin, Brüksel, Madrid, Paris, Prag, Roma ve Vatikan büyükelçileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tören düzenlenemeyen Türkiye'nin yurt dışındaki büyükelçilikleri, Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, mesajında, "Tarihimizde önemli bir dönüm noktasını teşkil eden bu zaferi bizlere armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadesini kullandı.

30 Ağustos Zaferi'nin, Cumhuriyet'in müjdesi olarak sahip olduğu özel öneme dikkati çeken Özügergin, "Kuruluşundan bu yana uluslararası hukuk temelinde hak ve çıkarlarını savunagelen, bölgesinde adil ve hakça bir düzen temelinde barış ve istikrarın sağlanması hedefini gözeten Türkiye'nin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da müreffeh bir devlet olarak var olmaya ve yükselmeye devam edeceği hususunda şüphe bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın mesajında, "Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünde milletimizin, mazisi parlak, başarılarla dolu şanlı ordumuzun mensuplarının, dünya barışının sağlanmasına katkıda bulunmak için yurt dışında üstün başarıyla görev yapan birliklerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Brüksel Büyükelçiliğinden Türk savunma sanayisinin başarılarını anlatan video

Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, görüntülü mesajında, "Bu anlamlı günde başta zaferin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Türk ordusunun ülkenin savunmasını yaparken aynı zamanda bölgesel ve uluslararası alanda barış ve güvenliğe önemli katkılar sağladığını vurgulayan Ulusoy, şöyle devam etti:

"Bir yandan ileri savunma sanayi diğer yandan güçlü silahlı kuvvetleriyle Türkiye, her zaman müttefiklerimiz ve dostlarımızın yanında ama haksızın hep karşısında olarak uluslararası barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir."

Ulusoy'un video mesajıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin savunmasına olduğu kadar, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe katkılarını ve Türk savunma sanayisinin başarılarını gösteren video da büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yolunu açan dönüm noktası"

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, yayımladığı mesajında, ağustosun Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu belirtti.

Dönemin koşullarına ve birçok imkansızlığa rağmen "ordu-millet" anlayışındaki milletin ve onun bağrından çıkan Türk ordusunun işgalcilere karşı elde ettiği bu zaferle, Anadolu yarımadasının Türk milletinin bölünmez vatanı olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği değerlendirmesini yapan Musa, bu zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yolunu açan bir dönüm noktası da olduğunu kaydetti.

Musa, en zor zamanlarda vatanını ve milletini koruma azmiyle hareket eden Türk ordusunun bugün de terör örgütleriyle başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı aynı kararlılıkla faaliyetlerini sürdürdüğünün altını çizdi.

Büyükelçi Musa, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası güvenliği sağlamak ve böylece dünya barışına katkıda bulunmak maksadıyla Somali, Bosna Hersek, Kosova, Afganistan ve Lübnan gibi birçok ülkede barışı destekleme harekatlarına katıldığını ifade etti.

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, ağustosun Türk milleti için zaferlerle dolu olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyük Zafer'den aldığımız ilham ve cesaretle Türkiye'yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemize güvenen dostlarımızın desteği, aziz milletimizin dirayeti, bize inanan kardeşlerimizin duasıyla tıpkı 98 sene önce olduğu gibi, inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız."

"Büyük zafer ilham kaynağı olmayı sürdürecektir"

Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, mesajında, "30 Ağustos, toprakları yabancı kuvvetlerce işgal edilmiş, yok edilerek tarihe gömülmek istenen bir milletin yeniden doğuşunu simgeleyen bir tarihtir." ifadesini kullandı.

Sağlam temeller üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü kurumları, ekonomisi, demokrasisi, genç ve dinamik nüfusu ile modern ve müreffeh bir devlet olarak dünyada hak ettiği yere ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Erginay, şunları kaydetti:

"İstikrarımızı, güvenliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden önemli sınamaların bugün de var olduğunu biliyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu zor coğrafyanın yarattığı bölgesel güvenliğe yönelik tehditler, terör örgütlerinin ülkemizi yıpratmaya yönelik çabaları ve son olarak Kovid-19 salgınının yarattığı yeni sınamalarla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir ve edecektir.

Bu mücadelede de başlıca dayanağımız, 98 yıl önce vatanımızı düşman işgalinden kurtarırken sergilediğimiz aynı dayanışma, birlik ve beraberlik ruhu olacaktır. 30 Ağustos'ta kazanılan büyük zafer, ülkemizi daha aydınlık ve müreffeh günlere ulaştırma çabamızda bizlere ilham kaynağı olmayı sürdürecektir."

"Hür yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanı niteliğinde"

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, İtalya'da yaşayan Türk toplumunun Zafer Bayramı'nı kutlarken, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin, 101 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle gelen zaferle taçlandırmış ve bağımsızlığının önüne konan engellerin üstesinden gelmiştir. 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin canından daha fazla kıymet verdiği hür yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanı niteliğindedir.

Aradan geçen sürede Türkiye Cumhuriyeti, sorunların çözümünde diyaloğun esas kılınması yönündeki yaklaşımını muhafaza etmektedir. Bu yaklaşımımız, pek tabii ki egemenliğimizden taviz vereceğimiz yönünde algılanmamalıdır. Cumhuriyetimiz, sorunların hakkaniyet temelinde karşılıklı diyalog ve iş birliği marifetiyle çözüme kavuşturulması çağrısını yinelemektedir. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da Twitter hesabından, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığındaki Büyük Taarruz'un zaferle taçlanmasının yıl dönümünde tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." paylaşımında bulundu.

Türkiye, Berlin, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 16:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü dolayısıyla dış temsilcilikler kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika

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