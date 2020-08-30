Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü KKTC'de törenlerle kutlandı - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tören düzenlendi.

Başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Zorlu Topaloğlu, bakanlar, milletvekilleri, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasıyla devam etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Akıncı, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılında yine huzurundayız ve ilkelerine olan sarsılmaz inancımızla seni bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Yokluklar içinde Mehmetçiğin üstün fedakarlık ve cesareti, senin askeri dehan ile birleşince büyük zafere ulaşılmış, bu sayede Anadolu, yabancı işgalinden kurtulmuş, 'En büyük eserim' dediğin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının önü açılmıştır.

Kurucusu olduğun Türkiye Cumhuriyeti, senin ilkelerin doğrultusunda ilelebet yaşamaya devam edecek, karşılaştığı her türlü zorluğu aşarak demokratik, laik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak daha parlak bir geleceğe doğru gelişimini sürdürecektir. Bu düşüncelerle seni bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz."

"Devraldığımız bayrağı her daim dalgalandırmaya devam edeceğiz"

Büyükelçi Başçeri de Anıt Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Büyük Önder Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktasını oluşturan bu anlamlı zaferin 98. yıl dönümünde manevi huzurundayız. Başkomutanlığınızda 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, Dumlupınar'da zaferle taçlanmış, kazanılan bu Büyük Zafer yüce Türk milletinin ordusuyla verdiği mücadelenin en önemli sembollerinden biri haline gelmiştir.

Milletimiz, istiklal ve istikbali uğruna gösterdiği fedakarlık ve cesaretle varlığına yönelik tehditleri yerle yeksan edeceğini bir kez daha ispat etmiştir. Şundan emin olunuz ki; Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için yürüdüğümüz yolculukta, sizden devraldığımız bayrağı her daim dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu dileklerle, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

"Asil Türk milleti, tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır"

Daha sonra Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı'nın tören birliklerini denetlemesi ve halkı selamlamasıyla devam etti.

Piyade Teğmen Doğukan Olpak, burada günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Olpak, "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 98 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır." dedi.

Tören, emekli mücahit, askeri ve polis birliklerinin geçişiyle son buldu.