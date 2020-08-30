Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Adıyaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adıyaman Valiliği bahçesinde, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Vali Çuhadar, Belediye Başkanı Kutlu ve Garnizon Komutanı Bilgihan yeşilyurt ile birlikte tebrikleri kabul etti.

Valilik Makamında devam eden program, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların Vali Çuhadar'a tebriklerini sunmalarıyla sona erdi.

Törene adli, idari, askeri ve siyasi erkanın temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi derneklerinin mensupları ile vatandaşlar katıldı.