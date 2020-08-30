Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Manisa'da düzenlenen törenlerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na Vali Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık tarafından çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığından Piyade Yüzbaşı Mesut Buruk'un konuşma yaptı, törende öğrenciler şiir okudu.
Törenlere, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, askeri erkan, daire müdürleri ve emniyet amirleri katıldı.
Meydandaki törenin ardından protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 10:33 - Kaynak: AA
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