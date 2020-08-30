Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim , Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce , kurum amirleri ve diğer ilgililerin katıldığı tören, daha sonra Asri Mezarlıkta devam etti.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur