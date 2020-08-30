Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Belediye binası önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
Mezarlık ziyareti Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlanıyor
Iğdır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı
Iğdır'da, belediye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.
Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, kurum amirleri ve diğer ilgililerin katıldığı tören, daha sonra Asri Mezarlıkta devam etti.
Kutlama programı, Vali Sarıibrahim ve beraberindeki heyetin asri mezarlıktaki şehit kabirlerini ziyareti sonrasında son buldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:08 - Kaynak: AA
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