Büyük Zafer'in 98. yılı TRT tarafından hazırlanan özel programlarla kutlanıyor - Son Dakika

"Anadolu'da Yanan Çoban Ateşi" belgeseliyle TRT 1'de yayımlanan "Ya İstiklal ya Ölüm" dizisinin son bölümü, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Program kapsamında 19.55'te yayımlanacak TRT Belgesel tarafından hazırlanan belgesel, 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal'in taarruz emriyle başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri'ni konu ediniyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir 'den canlı bağlantı, belgeseller, özel dizi bölümleri, konserler ve radyo yayınlarına yer verilecek.

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