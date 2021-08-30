Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü - Son Dakika

Bilecik
Bilecik'teki tören Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi.
Tören, Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu ve Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törene CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, daire müdürleri ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.
Jandarma Personel Teğmen Yusuf Yetişir'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler seslendirildi.
Tören, valilikte tebriklerin kabulünün ardından şehitlikte devam etti. Protokol üyeleri tarafından şehitlerin mezarına çiçek bırakıldı.
Saygı atışıyla devam eden törende Vali Vekili Kadiroğlu, şehitlik defterini imzaladı.
Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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