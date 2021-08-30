Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü - Son Dakika

Tören, valilikte tebriklerin kabulünün ardından şehitlikte devam etti. Protokol üyeleri tarafından şehitlerin mezarına çiçek bırakıldı.

Jandarma Personel Teğmen Yusuf Yetişir'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler seslendirildi.

Törene CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün , 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, daire müdürleri ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Tören, Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu ve Belediye Başkanı Semih Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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