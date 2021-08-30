Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü - Son Dakika

Kaymakamlıkta devam eden törende, Kaymakam Yılmaz, tebrikleri kabul etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, Kaymakam Ali Yılmaz , Belediye Başkanı Dede Yıldırım , protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Karanfil ve beraberindekiler, daha sonra Karaahmetli köyündeki şehit Mikail Dönmez'in mezarını ziyaret ederek, dua etti

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Astsubay Çavuş Nurullah Poyraz, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Kırıkkale 'nin Bahşılı ve Keskin ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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