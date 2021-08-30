Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü - Son Dakika

Vali Özkan, Tuğgeneral Şensöz ve Belediye Başkanı Altay davetlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

Resepsiyona 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Öner Şensöz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay , bazı milletvekilleri, Mevlana Celaleddin Rumi 'nin 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konya 'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

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