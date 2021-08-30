Konya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla Kafe Meram Yeniyol'da resepsiyon verdi.
Resepsiyona 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Öner Şensöz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı milletvekilleri, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Vali Özkan, Tuğgeneral Şensöz ve Belediye Başkanı Altay davetlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü - Son Dakika