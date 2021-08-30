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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Bakü ve Nur Sultan Büyükelçiliklerinde tören düzenledi - Son Dakika

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Bakü ve Nur Sultan Büyükelçiliklerinde tören düzenledi

30.08.2021 15:54
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Bakü ve Nur Sultan Büyükelçiliklerinde tören düzenledi, System.String[]

Türkiye'nin Azerbaycan ve Kazakistan Büyükelçiliklerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlenirken, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da Türk halkının bayramını kutladı.

Türkiye'nin Azerbaycan ve Kazakistan Büyükelçiliklerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlenirken, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da Türk halkının bayramını kutladı.

Bakü'deki törene Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Barış Saygın, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükelçilik müşavir ve çalışanları katıldı.

Sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Büyükelçilik Müsteşarı Saygın törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okudu.

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan kutlama mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e birer kutlama mesajı gönderdi.

Hasanov mesajlarında, "Dost ve kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü zorluğun üstesinden geleceğine ve kurumlarımız arasındaki mevcut iş birliğimizin daha da genişletilip güçlendirileceğine inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Kazakistan

Nur Sultan Büyükelçiliğindeki tören de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle dar kapsamda gerçekleştirildi. Törene Büyükelçi Ufuk Ekici ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Törende konuşan Ekici, bundan 99 yıl önce 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında Büyük Taarruz başlatıldığını, zorlu ve çetin mücadelelerin neticesinde büyük zafere ulaşıldığını hatırlattı.

Asil Türk milleti ve kahraman Türk ordusunun gerçekleştirdiği bu destansı zaferin 99. yıl dönümünü ata yurdu Kazakistan'da kutlamaktan ayrıca mutluluk duyduklarını kaydeden Ekici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, başta istiklal harbi olmak üzere vatan için hayatlarını feda eden tüm şehitleri şükran ve rahmetle andığını kaydetti.

Ekici, 1071 Malazgirt Zaferi'ni de içeren bu haftayı zafer haftası olarak idrak etmenin haklı mutluluk ve onurunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Kırgızistan

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.

Siyasi, kültürel, insani ve diğer alanlardaki güncel iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Caparov, Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Erdoğan da Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Bayramı'nı tebrik etti.

Caparov, Erdoğan'a, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü münasebetiyle Ankara'da yarın gerçekleşmesi planlanan Manas Anıtı'nın açılışından dolayı teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Caparov, Erdoğan'ın Kırgızistan ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmesine ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yaptığı önemli katkıyı takdir etti.

Görüşmede ayrıca Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesinde Kırgız-Tacik sınırında nisan ayında meydana gelen olaylarda hasar gören evlerin Türkiye'nin desteğiyle onarılması konusuna da değinildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Bakü ve Nur Sultan Büyükelçiliklerinde tören düzenledi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Bakü ve Nur Sultan Büyükelçiliklerinde tören düzenledi - Son Dakika
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