30 Ağustos Zafer Bayramı, Kızılcahamam'da Törenle Kutlandı - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kızılcahamam'da Törenle KutlandıKızılcahamam İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende, Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Törene, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Jandarma Komutanı Uğur Dilek, Emniyet Müdürü Mustafa Dursun, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları başkanları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Pandemi şartlarından dolayı Kızılcahamam İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde törenin ardından Kaymakam Aksoy ile Belediye Başkanı Acar tebrikleri kabul etti.