Üye Girişi
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü TRT'de kutlanacak - Son Dakika

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü TRT'de kutlanacak

29.08.2021 11:09
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü TRT'de kutlanacak, System.String[]

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü için hazırlanan özel içerikler, TRT'nin televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü için hazırlanan özel içerikler, TRT'nin televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan Büyük Zafer'i anmak amacıyla bugüne özel içerikler TRT'nin televizyon ve radyo kanallarında yayımlanacak.

Anıtkabir'den canlı bağlantılar, belgeseller, özel televizyon filmleri, konserler ve radyo yayınlarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak.

"30 Ağustos Zafer Bayramı Özel" programı TRT 1'de

TRT 1 ekranlarında yarın saat 11.00'de Anıtkabir'den canlı bağlantılar gerçekleştirilecek. Saat 13.00'ten itibaren ekranlara gelecek olan "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel" programında tören birliklerinin TBMM önünden 1. Meclis binasına kadar yapacakları yürüyüş canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü için özel olarak çekilen "Tozkoparan İskender: Zafer" televizyon filmi ise yarın akşam saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek.

Zafer Bayramı'na özel belgesel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü için hazırlanan belgeselde, 26 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün taarruz emriyle başlayıp 30 Ağustos'ta zafer ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri konu alınacak.

TRT İç Yapımlar tarafından hazırlanan belgesel, 30 Ağustos Pazartesi saat 09.50'de ve tekrar yayınlarıyla 15.15 ve 19.25'te TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

1922 yapımı özel bir filmin hikayesi "Tarihin Ruhu"nda

TRT 2'nin ilgiyle takip edilen "Tarihin Ruhu" programı, Büyük Taarruz öncesi çekilmiş bir filmi inceleyecek. Bu filmi kimler, nasıl hazırladı, bu filmden ayrı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle istediği film neydi, hangi görüntüleri barındırıyordu ve iki yapım arasında bir bağlantı, bir devamlılık var mıydı? Kurtuluş Savaşı görüntüleri ve Büyük Taarruz'a hazırlık filminin çok özel öyküsü, 30 Ağustos Pazartesi saat 12.00'de TRT 2'de ekranlara gelecek.

TRT radyolarında "30 Ağustos Zafer Bayramı" konuşulacak

TRT radyoları bu özel günde özel içerikler, önemli konu ve konuklarıyla dinleyicilerine seslenecek. Başta TRT FM olmak üzere bütün kanalların canlı yayınlanan programlarında, alanında uzman konuklarla 30 Ağustos'un tarihi önemi ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili detaylara yer verilecek.

TRT Türkü'de saat 20.00'de başlayacak programda, TRT Ankara Radyosu THM saz ve ses sanatçıları en güzel kahramanlık türküleriyle dinleyicilere müzik ziyafeti yaşatacak. TRT Nağme'de ise "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri" saat 20.00'de dinleyicilerle buluşacak.

TRT Haber, Büyük Taaruz'un yıl dönümünde yapacağı özel yayınlarla tarih akademisyenlerini ağırlayacak. Konunun uzmanı konuklar ile 10.00-12.00 saatleri arasında yayımlanacak özel yayın, mücadelenin kalbi Afyonkarahisar'dan zafer ruhunu ekranlara taşıyacak.

TRT EBA'dan özel içerikler

TRT EBA, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda "Tarihin Ruhu" belgeselinin "Büyük Taarruz Öncesi ve Sonrası Ankara" bölümünü ekranlara taşıyacak. Ayrıca, bir TRT yapımı olan ve TRT'nin arşivinden yararlanarak Kurtuluş Savaşı'nda kadınların rolü ve önemi ile din adamlarının yaptığı faaliyetleri konu alan " Dumlupınar'dan Zafere" isimli belgesel 09.00, 14.00 ve 20.30'da TRT EBA Ortaokul; 09.30, 15.30 ve 21.30'da TRT EBA Lise kanalında ekranlara gelecek.

TRT EBA'nın sevilen yarışması Uzaktan Erişim EBA, 30 Ağustos Zafer Bayramı özel bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Tozkoparan dizisinin çocuk oyuncuları, 30 Ağustos'un gururunu ve coşkusunu yarışmacı arkadaşlarıyla birlikte yaşarken, sunucu Seda Çavdar'ın sorularına cevap verecekler. Uzaktan Erişim TRT EBA, 30 Ağustos Zafer Bayramı özel bölümüyle 30 Ağustos Pazartesi günü TRT EBA İlkokul ekranlarında saat 09.00, 14.30 ve 18.30'da; TRT EBA Ortaokul ekranlarında ise saat 10.00, 16.00 ve 21.00'de izleyicisiyle buluşacak.

Eğitim Bilişim Ağı, 30 Ağustos, Belgesel, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü TRT'de kutlanacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üniversiteli Burçin mezun olup, aile mesleğini devraldı! Mango üretimi yaparak kilosunu 40 liradan satıyor 11:20 Üniversiteli Burçin mezun olup, aile mesleğini devraldı! Mango üretimi yaparak kilosunu 40 liradan satıyor Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı 11:10 Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı 1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor 10:52 1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor
Annesinin gözyaşlarıyla hırs yapan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo birden verdi 10:46 Annesinin gözyaşlarıyla hırs yapan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo birden verdi 3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı 10:33 3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak 10:21 Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak
Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde 09:53 Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın 09:22 Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi

Son Dakika Haberleri
11:19 Üniversiteli Burçin mezun olup, aile mesleğini devraldı! Mango üretimi yaparak kilosunu 40 liradan satıyor
11:16 Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken
11:09 Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı
11:01 Marcao'ya maksimum ceza verildi! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti
10:46 Annesinin gözyaşlarıyla hırs yapan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo birden verdi
10:43 Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar
10:33 3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı
10:30 Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm
10:21 Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak
09:52 Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde
Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajları atan taraftara karşılık verdi Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajları atan taraftara karşılık verdi         
11:40
Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken         
11:17
Marcao'ya maksimum ceza verildi! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti Marcao'ya maksimum ceza verildi! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti         
11:02
Girdiği evde korku dolu anlar yaşattı! 2 metrelik yılan bidona konularak kontrol altına alındı Girdiği evde korku dolu anlar yaşattı! 2 metrelik yılan bidona konularak kontrol altına alındı         
10:50
Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar         
10:44
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm         
10:31
Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor         
10:08
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı         
22:30
Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi         
21:31
Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı         
21:25
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı         
20:19
Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti         
17:28
14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş 14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş         
15:02
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
13:55
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 11:45:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü TRT'de kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement