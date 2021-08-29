Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü TRT'de kutlanacak - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü için hazırlanan özel içerikler, TRT'nin televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan Büyük Zafer'i anmak amacıyla bugüne özel içerikler TRT'nin televizyon ve radyo kanallarında yayımlanacak.

Anıtkabir'den canlı bağlantılar, belgeseller, özel televizyon filmleri, konserler ve radyo yayınlarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak.

"30 Ağustos Zafer Bayramı Özel" programı TRT 1'de

TRT 1 ekranlarında yarın saat 11.00'de Anıtkabir'den canlı bağlantılar gerçekleştirilecek. Saat 13.00'ten itibaren ekranlara gelecek olan "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel" programında tören birliklerinin TBMM önünden 1. Meclis binasına kadar yapacakları yürüyüş canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü için özel olarak çekilen "Tozkoparan İskender: Zafer" televizyon filmi ise yarın akşam saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek.

Zafer Bayramı'na özel belgesel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü için hazırlanan belgeselde, 26 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün taarruz emriyle başlayıp 30 Ağustos'ta zafer ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri konu alınacak.

TRT İç Yapımlar tarafından hazırlanan belgesel, 30 Ağustos Pazartesi saat 09.50'de ve tekrar yayınlarıyla 15.15 ve 19.25'te TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

1922 yapımı özel bir filmin hikayesi "Tarihin Ruhu"nda

TRT 2'nin ilgiyle takip edilen "Tarihin Ruhu" programı, Büyük Taarruz öncesi çekilmiş bir filmi inceleyecek. Bu filmi kimler, nasıl hazırladı, bu filmden ayrı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle istediği film neydi, hangi görüntüleri barındırıyordu ve iki yapım arasında bir bağlantı, bir devamlılık var mıydı? Kurtuluş Savaşı görüntüleri ve Büyük Taarruz'a hazırlık filminin çok özel öyküsü, 30 Ağustos Pazartesi saat 12.00'de TRT 2'de ekranlara gelecek.

TRT radyolarında "30 Ağustos Zafer Bayramı" konuşulacak

TRT radyoları bu özel günde özel içerikler, önemli konu ve konuklarıyla dinleyicilerine seslenecek. Başta TRT FM olmak üzere bütün kanalların canlı yayınlanan programlarında, alanında uzman konuklarla 30 Ağustos'un tarihi önemi ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili detaylara yer verilecek.

TRT Türkü'de saat 20.00'de başlayacak programda, TRT Ankara Radyosu THM saz ve ses sanatçıları en güzel kahramanlık türküleriyle dinleyicilere müzik ziyafeti yaşatacak. TRT Nağme'de ise "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri" saat 20.00'de dinleyicilerle buluşacak.

TRT Haber, Büyük Taaruz'un yıl dönümünde yapacağı özel yayınlarla tarih akademisyenlerini ağırlayacak. Konunun uzmanı konuklar ile 10.00-12.00 saatleri arasında yayımlanacak özel yayın, mücadelenin kalbi Afyonkarahisar'dan zafer ruhunu ekranlara taşıyacak.

TRT EBA'dan özel içerikler

TRT EBA, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda "Tarihin Ruhu" belgeselinin "Büyük Taarruz Öncesi ve Sonrası Ankara" bölümünü ekranlara taşıyacak. Ayrıca, bir TRT yapımı olan ve TRT'nin arşivinden yararlanarak Kurtuluş Savaşı'nda kadınların rolü ve önemi ile din adamlarının yaptığı faaliyetleri konu alan " Dumlupınar'dan Zafere" isimli belgesel 09.00, 14.00 ve 20.30'da TRT EBA Ortaokul; 09.30, 15.30 ve 21.30'da TRT EBA Lise kanalında ekranlara gelecek.

TRT EBA'nın sevilen yarışması Uzaktan Erişim EBA, 30 Ağustos Zafer Bayramı özel bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Tozkoparan dizisinin çocuk oyuncuları, 30 Ağustos'un gururunu ve coşkusunu yarışmacı arkadaşlarıyla birlikte yaşarken, sunucu Seda Çavdar'ın sorularına cevap verecekler. Uzaktan Erişim TRT EBA, 30 Ağustos Zafer Bayramı özel bölümüyle 30 Ağustos Pazartesi günü TRT EBA İlkokul ekranlarında saat 09.00, 14.30 ve 18.30'da; TRT EBA Ortaokul ekranlarında ise saat 10.00, 16.00 ve 21.00'de izleyicisiyle buluşacak.