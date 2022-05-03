Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklar fotoğrafçıların gözüyle anlatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklar fotoğrafçıların gözüyle anlatılacak

03.05.2022 16:49

Kütahya'da, binlerce şehidin verildiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı topraklar fotoğrafçıların gözüyle anlatılacak.

Kütahya'da, binlerce şehidin verildiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı topraklar fotoğrafçıların gözüyle anlatılacak.

Kütahya Valiliği öncülüğünde Evliya Çelebi Fotoğraf Derneğince (EÇFOD) düzenlenen "Zaferin 100. Yılında Kütahya'dan Dumlupınar'a Fotoğrafçılar Maratonu" ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u yönettiği ve binlerce şehidin verildiği toprakların fotoğraflarla anlatılması amaçlanıyor.

24-26 Haziran'da dijital renkli veya siyah-beyaz fotoğraflar ile drone fotoğrafları olmak üzere iki kategoride yapılacak maraton, kent merkezi ile Başkomutan Meydan Muharebesi'nin geçtiği Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerindeki şehitlik ve anıtların bulunduğu alanları kapsayacak.

EÇFOD Başkanı Emel Oğur, AA muhabirine, kuruluş ve kurtuluşun şehri olan Kütahya'nın binlerce şehidi bağrına basarak şehitler ve şehitlikler diyarı olduğunu söyledi.

Dumlupınar ve Altıntaş'ın, Kurtuluş Savaşı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği Büyük Taarruz'un en çetin mücadelelerinin yaşandığı toraklar olduğunu belirten Oğur, "Bu topraklarda, Türkiye'nin her tarafından binlerce şehitler verildi. Büyük kahramanlıklar yaşandı. Bu nedenle burası Türkiye'nin kurtuluş mücadelesindeki en önemli dönüm noktasıdır." dedi.

Oğur, fotoğrafçılar maratonunda çekilecek fotoğraflarla tarihe bir not düşmek istediklerini dile getirdi.

"Fotoğrafçılar hissettiklerini çektiği fotoğraflara yansıtacak"

Büyük Zaferi duygu yüklü fotoğraf kareleriyle anlatmak istedikleri vurgulayan Oğur, şöyle devam etti:

"Amacımız, fotoğrafçıların gözüyle binlerce şehit verilen bu toprakları fotoğraf kareleriyle anlatmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Buralarda çok güzel fotoğraf karelerinin çekileceğine inanıyoruz. Çünkü büyük zaferin yaşandığı bölgede fotoğraf çekerken inanılmaz duygular yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek olan fotoğrafçılar da orada geçmişte yaşananları hissedecek ve hissettiklerini çekecekleri fotoğraflara yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bölgede çekilecek her bir kare fotoğrafın duygu yüklü, zaferi en güzel şekilde anlatan çok değerli, büyük anlamlar yüklü fotoğraflar olacağına inanıyoruz."

Oğur, maratonda çekilecek fotoğraflar arasında yapılan değerlendirmelerde ise kategori birincilerine 10 bin, ikincilerine 7 bin, üçüncülerine ise 5 bin lira ödül ve madalya verileceğini, yarışmada ayrıca Şehit Sancaktar Özel Ödülü'nün takdim edileceğini sözlerine ekledi.

Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklar fotoğrafçıların gözüyle anlatılacak
Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklar fotoğrafçıların gözüyle anlatılacak
Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklar fotoğrafçıların gözüyle anlatılacak
Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklar fotoğrafçıların gözüyle anlatılacak
Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklar fotoğrafçıların gözüyle anlatılacak

YORUMLAR
500
Türk tarihinin büyük zaferi 'Kut'ül Amare' anlatıldı Türk tarihinin büyük zaferi 'Kut'ül Amare' anlatıldı CHP'li Toprak: 'Milletin Göz Bebeği Ordusuna Partizanlık Nifakı Sokmak, Bu Ülkeye Yapılacak En Büyük Kötülüktür' CHP'li Toprak: 'Milletin Göz Bebeği Ordusuna Partizanlık Nifakı Sokmak, Bu Ülkeye Yapılacak En Büyük Kötülüktür'

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklar fotoğrafçıların gözüyle anlatılacak - Son Dakika


Son Dakika
17:43 9 yıldır tedavi gören 15 yaşındaki kız, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
17:36 Alkollü sürücü ceza yiyince trafik polisine sarıldı!
17:33 Rusya: Azovstal'da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık
17:30 Eski eşini öldüren kişinin cinayeti çocuklarının önünde işlediği ortaya çıktı
17:28 Galatasaray'da başkan adayı Fırat Develioğlu oldu
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:21 Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti uğursuzluk olmasın diye erkenden evlenmişler
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 17:48:29. #1.12#
SON DAKİKA: Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklar fotoğrafçıların gözüyle anlatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement