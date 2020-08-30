Büyük Zaferi'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Büyük Zaferi'in 98. yıl dönümü

Hayrabolu ve Çorlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hayrabolu ve Çorlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı'nın bahçesindeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tankçı Teğmen Tunahan Alhan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Törene, Hayrabolu İlçe Kaymakamı Mehmet Sülün, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Yarbay Bahadır Yazıcı, Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Emniyet Müdürü Naci Sığın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Nair ve parti temsilcileri katıldı. Çorlu ilçesinde de Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program Çorlu şehitliğinde devam etti. İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı, burada şehit yakınlarıyla sohbet etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi ve şehit mezarlarına çiçek bırakıldı. Törene Sarılı'nın yanı sıra, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve vatandaşlar katıldı.

Son Dakika

Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi

Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu

Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi

Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur

Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü

Aracına sıkışan kazazedeyi telefonla çekme yarışına giren vatandaşlar tepki çekti

La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor

G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü

Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi

TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi