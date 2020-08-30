Büyük Zaferi'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Kadirli ve Düziçi ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kadirli Kaymakamlığı önündeki törende Kaymakam Ahmet Arık ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Kadirli Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldığı tören, öğrencilerin ve halk ozanlarının şiir okumasıyla sona erdi.
Düziçi
Düziçi ilçesindeki tören, kaymakamlık binası önünde yapıldı.
Kaymakam Mutlu Almalı ve Belediye Başkan Vekili Ulvi Anıt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Etkinlikler kapsamında Çamiçi Mezarı'ndaki şehitlik ziyaret edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:11 - Kaynak: AA
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