Büyük Zaferi'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Kaymakam Mutlu Almalı ve Belediye Başkan Vekili Ulvi Anıt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Kadirli Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldığı tören, öğrencilerin ve halk ozanlarının şiir okumasıyla sona erdi.

Kadirli ve Düziçi ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı 'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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