Büyük Zaferin 99. Gurur Yılı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
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Büyük Zaferin 99. Gurur Yılı Törenlerle Kutlandı

Büyük Zaferin 99. Gurur Yılı Törenlerle Kutlandı

30.08.2021 15:42

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de coşku ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de coşku ile kutlandı.

Atatürk anıtında çelenklerin sunumu ile başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, valilik makamında düzenlenen tebrikat töreninde Edirne Valisi Ekrem Canalp'in tebrikleri kabulü ile devam etti.

Tebrikat töreninin ardından Talatpaşa Asfaltı üzerinde bulunan tören alanında düzenlenen resmigeçit töreninde Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.

Tören alanındaki kutlama programında saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Tnk. Bnb. Caner Aktay tarafından yapıldı.

Konuşmaların ardından düzenlenen resmigeçit töreninde sancak ayakta selamlanırken askeri birlikler ile gazilerin geçişi vatandaşlar büyük alkış aldı. Zırhlı birliklerin geçişinin ardından tören sona erdi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Büyük Zaferin 99. Gurur Yılı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika


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