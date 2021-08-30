Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü - Son Dakika

Vali Ali Arslantaş'ın Valilikte bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Gazi Atatürk Stadyumu'nda devam eden törende bayrama katılan askerlerin, öğrenci ve halkın bayramı kutlandı.

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Vakaların patladığı Rize'de Vali kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu