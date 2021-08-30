Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla denizde kortej düzenlendi - Son Dakika

Denizde düzenlenen kortej
Turistik yatlar ve yelken sporcularının oluşturduğu kortej
Askeri gemiler ANTALYA - Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahil güvenlik, deniz polisi, turistik yatlar ve yelken sporcularının da katılımıyla denizde kortej düzenlendi.
Kaleiçi Yat Limanından başlayan ve Konyaaltı Varyantı bölgesinden dönülerek sona eren kortej, vatandaşlardan da ilgi gördü.
Kaynak: AA
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