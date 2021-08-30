Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla denizde kortej düzenlendi - Son Dakika

Kaleiçi Yat Limanından başlayan ve Konyaaltı Varyantı bölgesinden dönülerek sona eren kortej, vatandaşlardan da ilgi gördü.

Askeri gemiler ANTALYA - Antalya 'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahil güvenlik, deniz polisi, turistik yatlar ve yelken sporcularının da katılımıyla denizde kortej düzenlendi.

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