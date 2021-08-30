Tören, askeri birlikler ve gazilerin yanı sıra resmi kurum araçlarının tören geçişiyle son buldu. Törene, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli , İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın , vali yardımcıları, askeri erkan ve gaziler katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, akşam Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Kaynak: Habermetre

Emin Bilmez, 30 Ağustos, Tören, Van, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › Büyük Zaferin 99. Yıl Dönümü Van'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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