BÜYÜK ZAFERİN 99. YILI… - Son Dakika
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BÜYÜK ZAFERİN 99. YILI…

30.08.2021 21:35
BÜYÜK ZAFERİN 99. YILI…

BÜYÜK ZAFERİN 99. YILI...Başkan Mahçiçek'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü MesajıOnikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

BÜYÜK ZAFERİN 99. YILI…

Başkan Mahçiçek'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Mesajı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

MesajındaBaşkanMahçiçek, "30 Ağustos Zaferi; Türk milletinin büyük fedakarlıklarla verdiği İstiklal mücadelesinin, vatanseverlik ve kahramanlıklarla bütün dünyaya haykırdığı, önemli bir askeri başarı olmasının yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, güçlü birlik ve beraberliğimizle sımsıkı kenetlendiği kutlu bir günüdür" ifadelerini kullandı

Yüce Türk Milleti 30 Ağustos Zaferi'nden aldığı ilhamla, 2023 hedefine emin adımlarla ilerleyen güçlü bir devlet olduğuna dikkat çeken Mahçiçek, "Vatanımıza kastedenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacak ve ay-yıldızlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü, en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi.

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Türkiye Cumhuriyeti, Hanefi Mahçiçek, 30 Ağustos, TSK, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BÜYÜK ZAFERİN 99. YILI… - Son Dakika


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